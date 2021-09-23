Цена акций Take-Two Interactive вблизи $135 интересна для открытия длинных позиций - BCS Express

Цена акций Take-Two Interactive Software на уровне около $135 интересна инвесторам для открытия длинных позиций, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов.

"Бумаги сейчас торгуются на 32% ниже февральского максимума. За счет пробоя уровня $169 в августе, был сломлен сценарий продолжения роста. Текущие цели коррекции находятся в широком диапазоне $135-145. Котировки уже достигли первой цели, но без появления пробоя дневного уровня сопротивления $152 и закрепления над ним рискованно покупать акции по текущим ценам. Отметки, близкие к $135, будут интересны для открытия длинных позиций. Среднесрочная цель роста находится в зоне сопротивления $169-173 (потенциал роста 16% от текущих цен)", - отмечает Мамонтов.

Медианный "таргет" аналитиков на 12 месяцев - $212 за штуку, что на 46% выше текущей цены, указывает эксперт инвесткомпании.

Take-Two Interactive Software - разработчик и издатель компьютерных игр, в том числе известной серии GTA. Компания предлагает продукты под лейблами Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point и Playdots; создает игры для консолей, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, для ПК, смартфонов и планшетов.

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