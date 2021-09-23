"Финам" рекомендует покупать акции Horizon Therapeutics с прогнозной ценой $154,03 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 42,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Horizon Therapeutics не первый год впечатляет инвесторов феноменальной доходностью - с начала 2021 года доходность ее акций составляет 50%, при этом за период с 2017 года, инструмент подорожал более чем в десять раз. В 2020 году акция принесла инвесторам доходность 102%. Мы считаем, что Horizon Therapeutics по-прежнему значительно недооценена с фундаментальной точки зрения, при этом динамика продаж ключевых наименований препаратов вселяет оптимизм, - пишут эксперты. - Динамичному росту акций эмитента способствует успешная коммерциализация компанией потенциального блокбастера Tepezza и приобретенного вместе с фирмой Viela Bio препарата Uplizna, а также динамика выручки от препарата Krystexxa. Одобренный FDA в январе 2020 года препарат Tepezza стал первым в истории лекарством от тиреоидной болезни глаз. Полагаем, что перспектива наращивания выручки и прибыли от Tepezza еще не нашла полного отражения в динамике цены акций Horizon Therapeutics".

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