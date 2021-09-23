Цены на нефть в 4К21 останутся на высоком уровне - BCS Express

Цены на нефть марки Brent в IV квартале текущего года могут оставаться высокими и в моменте даже превысить $80 за баррель, сообщается в комментарии BCS Express.

"Базовый сценарий на нефтяные цены в IV квартале 2021 года представляется нейтральным. Ожидается, что спрос будет оставаться сильным и вспышки COVID-19 не смогут серьезно повлиять на темпы восстановления экономики. На стороне предложения "первую скрипку" продолжит играть ОПЕК+, поскольку вне альянса добыча вырастет несущественно. Главный конкурент в лице США не сможет ощутимо увеличить производство из-за недостаточного бурения и возможных перебоев поставок из Мексиканского залива. Цены на нефть марки Brent в IV квартале могут оставаться высокими и в моменте даже превысить $80. При этом средний уровень цен с большой вероятностью будет лежать в диапазоне $68-73 за баррель", - пишет эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

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