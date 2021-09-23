"Финам" рекомендует покупать акции Regeneron Pharmaceuticals с прогнозной ценой $755 за штуку к августу 2022 года, что предполагает потенциал роста 17,8% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals с ее антиковидным "коктейлем" в текущем году - одно из самых актуальных вложений. Доходность акций Regeneron с начала 2021 года превышает 32%, и в остаток года компания имеет шансы также опередить рынок и сектор по доходности. Выручка Regeneron за второй квартал выросла в годовом выражении на 163,24%, а чистая прибыль взлетела на 245,36%. Увеличение выручки за первое полугодие имело место практически по всем ключевым наименованиям. Также компания имеет сильную линейку экспериментальных препаратов и целый ряд перспективных разработок. Считаем Regeneron Pharmaceuticals фундаментально недооцененной", - отмечают эксперты.

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