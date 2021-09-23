"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Ростелекома" с целью 93 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Ростелекома" с целевой ценой 93 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 82,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

На взгляд экспертов, провайдер показал впечатляющие результаты по итогам первой половины 2021г: выручка в годовом выражении выросла на 9%, до 270,5 млрд рублей, а чистая прибыль взлетела более чем на 50%, до 23 млрд рублей. Компания может стать одним из главных бенефициаров распространения 5G в России. Помимо прочего, "Ростелеком" ежегодно выплачивает дивиденды и достаточно стабильно закрывает дивидендный гэп. 9 июля 2021г была дивидендная отсечка, и аналитики "Финама" считают, что акции имеют все шансы на закрытие гэпа.

"С технической точки зрения бумага находится вблизи от ключевого уровня поддержки в рамках бокового тренда. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 93 рубля. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 82,2 рубля риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,7", - указывают эксперты инвесткомпании.

"Ростелеком" - российская компания сектора информационных и телекоммуникационных технологий, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи.

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