Котировки акций Facebook могут снизиться до $330 в ближайшие дни - BCS Express

Котировки акций Facebook Inc. могут снизиться до $330 в ближайшие дни, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Никиты Покровского.

Facebook сообщил, что новые ограничения со стороны компании Apple на сбор данных пользователей могут негативно повлиять на финансовые результаты за III квартал. Акции компании отреагировали падением около 5% в моменте. Отчет за III квартал запланирован 3 ноября, напоминает эксперт.

"Акции Facebook pа последние две недели снизились уже на 10% - котировки находятся под давлением негативного внешнего фона, вызванного журналистскими расследованиями и различными судебными разбирательствами. Инвесторам, принимающим решения о покупке бумаг компании, риски данного типа должны восприниматься как естественно сопутствующие, учитывая масштаб социальной сети и ее значимость в жизни людей", - отмечает Покровский.

Представители Facebook заявили, что эффективность рекламы может упасть на 15% из-за ввода ограничений. Кроме того, компания считает, что Apple просто создает помехи конкурентам, а не повышает конфиденциальность пользователей.

Доходы от рекламы малого бизнеса составляют основную часть выручки Facebook в сегменте рекламы, подчеркивает аналитик инвесткомпании. На его взгляд, инвесторам стоит дождаться отчета за III квартал, чтобы понять, насколько сильное воздействие на финансовые результаты окажет ввод ограничений и как компания собирается реагировать на это.

"Органичным решением со стороны Facebook выглядело бы начать в будущем вознаграждать пользователей за то, что они начинают делиться все большим количеством данных - так уже делают некоторые проекты. Однако пока компания занимает практически монопольную позицию на рынке, она вряд ли пойдет на подобный шаг в ближайшем будущем. Коррекция в бумагах назрела с точки зрения технической картины - вполне возможно, что котировки могут опуститься в ближайшие дни до уровня $330. Для совершения новых покупок сигнала пока нет. Если бумаги снизятся до диапазона $300-325, стоит вернуться к рассмотрению вопроса о приобретении", - указывает Покровский.

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