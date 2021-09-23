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23 сентября 2021 года 14:26
"Финам" рекомендует покупать акции Amgen с целью $285,74
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Amgen с целевой ценой $285,74 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 32,8% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Amgen можно считать пионером в области применения живых клеток для производства биопрепаратов. Препараты Amgen предназначены для лечения онкологических/гематологических заболеваний, сердечно-сосудистых и нефрологических недугов, патологических состояний костной ткани, псориаза, ревматоидного артрита и многого другого", - пишут аналитики. Amgen проводит активную стратегию приобретений, которая весьма импонирует эксперта "Финама". Так, в 2019г был приобретен блокбастер Otezla, по которому компания продолжает планомерно добиваться расширения показаний к применению. В 2021г Amgen приобрела фирму Five Prime Therapeutics для расширения своей онкологической линейки, а также компанию Rodeo Therapeutics ради ее регенеративных разработок и фирму Teneobio с ее разрабатываемым новым классом антител. "Мы рекомендуем "покупать" акции Amgen на ближайший год с целевой ценой $285,74 на акцию, что предполагает потенциал роста в размере 32,8% от текущих отметок", - заключают стратеги инвесткомпании. Amgen - американская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов методами клеточной и молекулярной биологии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-AMGEN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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