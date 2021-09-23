"Финам" рекомендует покупать акции Amgen с целью $285,74

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Amgen с целевой ценой $285,74 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 32,8% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Amgen можно считать пионером в области применения живых клеток для производства биопрепаратов. Препараты Amgen предназначены для лечения онкологических/гематологических заболеваний, сердечно-сосудистых и нефрологических недугов, патологических состояний костной ткани, псориаза, ревматоидного артрита и многого другого", - пишут аналитики.

Amgen проводит активную стратегию приобретений, которая весьма импонирует эксперта "Финама". Так, в 2019г был приобретен блокбастер Otezla, по которому компания продолжает планомерно добиваться расширения показаний к применению. В 2021г Amgen приобрела фирму Five Prime Therapeutics для расширения своей онкологической линейки, а также компанию Rodeo Therapeutics ради ее регенеративных разработок и фирму Teneobio с ее разрабатываемым новым классом антител.

"Мы рекомендуем "покупать" акции Amgen на ближайший год с целевой ценой $285,74 на акцию, что предполагает потенциал роста в размере 32,8% от текущих отметок", - заключают стратеги инвесткомпании.

Amgen - американская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов методами клеточной и молекулярной биологии.

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