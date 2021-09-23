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23 сентября 2021 года 12:56
Рубль может укрепиться до 72,5 руб./$1 к концу текущей недели - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль может укрепиться до 72,5 руб./$1 в преддверии начала уплаты экспортерами НДПИ, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курс USD/RUB в среду снизился на 0,2%, до 72,95 руб./$1. В четверг после раскрытия интриги заседания ФРС он снижается на 0,35% и находится уже около 72,7 руб./$1. В целом регулятор ужесточил свои взгляды на дальнейшие перспективы ДКП, но отсутствие конкретных шагов на вчерашнем заседании позитивно сказывается на рисковом аппетите. Дополнительную поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть. Впрочем, определенный негатив связан с продвижением в США законопроекта, который расширит санкции на госдолг России и на вторичный рынок", - отмечают эксперты банка. Однако перспективы принятия такого законопроекта в рамках оборонного бюджета, по мнению аналитиков, пока остаются маловероятными - Торговая палата США уже выступила против введения новых санкций. Пока инвесторы не придают существенного значения возобновлению санкционной риторики, но дальнейшее продвижение законопроекта может негативно сказаться на российских активах. "В понедельник будет уплачиваться НДПИ, в результате чего в четверг и пятницу компании-экспортеры усилят продажи валютной выручки. На этом фоне курс USD/RUB может попробовать вновь опуститься ниже 72,5 руб./$1", - прогнозируют аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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