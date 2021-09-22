Мировую экономику ждут новые риски со стороны Китая - Банк "Открытие"

Мировую экономику ждут новые риски со стороны Китая, говорится в комментарии управляющего директора аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Алексея Тихонова.

"JP Morgan во вторник повысил риски корпоративных дефолтов в странах emerging markets и Азии с 2,4% и 2,6% до 5,5% и 9% соответственно на фоне проблем Evergrande и других китайских девелоперов. Однако такой шаг является скорее отражением ситуации, сложившейся на рынке, нежели предзнаменует что-то новое. Влияние действий JP Morgan на рынки ограничивается в основном дополнительным информационным воздействием, но вряд ли способствует усилению продаж, так как информация о долговых проблемах с Evergrande известна рынку уже на протяжении длительного времени", - пишет эксперт банка.

На взгляд Тихонова, ключевым вопросом сейчас является то, какие действия предпримут в этой ситуации китайские власти - пока о них неизвестно ни участникам рынков, ни JPMorgan.

"Страхи инвесторов относительно Evergrande уже оказывают значительное влияние на участников финансовых рынков и в настоящее время являются, пожалуй, ключевым риском в краткосрочной перспективе наряду с ситуацией с распространением коронавируса и эпидемиологическими ограничениями, - полагает эксперт. - Поскольку китайская экономика является второй в мире по размерам, проблемы с крупнейшим застройщиком в этой стране способны оказаться влияние на финансовые рынки по всему миру. Впрочем, в условиях непрозрачности ситуации в компании Evergrande и на фоне молчания китайских властей по этому поводу, пока рано делать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации".

При этом ситуация с Evergrande усиливает давление на китайскую экономику, и без того испытавшую сильное замедление в последние месяцы в связи с введением жестких эпидемиологических ограничений, наводнений, дефицита полупроводниковых компонентов, а также экологических ограничений в металлургии и угледобыче. По мнению аналитика банка, есть вероятность, что за жесткими эпидемиологическими ограничениями теперь стоят не прагматичные цели обеспечения уверенного экономического роста после быстрой победы над коронавирусом - согласно заявлением властей, в Китае вакцинировано более 70% населения - а идеологическая цель: показать западным странам, что китайская модель государства позволяет лучше бороться с такими вызовами, как пандемия.

"Также в 2021г правительство Китая предпринимает ужесточающие регуляторные меры в отношении ряда секторов экономики: IT-сектора, отрасли развлечений и онлайн-образования, а в дальнейшем планирует усилить давление на сферы недвижимости и медицинских услуг. Все это, в свою очередь, может отразиться на китайской экономике: снизить темпы ее роста и роста доходов населения, а также ухудшить ситуацию в закредитованном строительном секторе, что лишь усилит долговые проблемы застройщиков, способствуя росту вероятности дефолтов", - резюмирует эксперт банка "Открытие".

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