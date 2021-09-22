"Финам" открыл торговую идею: покупать ADS Ozon с целью 4250 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать ADS Ozon с целью 4250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,97%, стоп-приказ: 3570 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики подчеркивают, что количество заказов на Ozon за I полугодие 2021г увеличилось в 2,7 раза, до 75 млн, а число активных покупателей выросло на 80%, до 18,4 млн. По их мнению, котировки компании в перспективе будут следовать за ростом активных покупателей и числа заказов.

"С технической точки зрения нисходящий тренд постепенно теряет силу, котировки консолидируются в диапазоне 3600-4000 рублей. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 14,5% и выставлении стоп-заявки на уровне 3570 рублей риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,38", - указывают эксперты "Финама".

Ozon.ru - российский универсальный интернет-магазин, который предоставляет клиентам широкий выбор товаров и осуществляет доставку на дом в 11 часовых поясах России.

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