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22 сентября 2021 года 15:30
Повышение налоговой нагрузки создает дополнительное давление на металлургический сектор - Альфа-банк
Повышение налоговой нагрузки создает дополнительное давление на металлургический сектор, который в данное время испытывает негативное воздействие из-за рисков, связанных с переходом к безуглеродной экономике, говорится в комментарии Альфа-банка. Российское правительство планирует получить дополнительные 540 млрд руб. в бюджетные доходы 2022-2024гг за счет повышения налоговой нагрузки на горно-металлургический комплекс и производителей удобрений, напоминают аналитики банка Наталия Орлова и Кира Шемякина. "Предполагается, что дополнительные налоговые поступления в бюджет будут поступать по двум каналам. Во-первых, правительство планирует ввести налог на добычу, который для производителей угля составит 1,5% и для производителей железной руды - 5,5%. Во- вторых, планируется ввести прогрессивную ставку налога для этих производителей, расчет которой будет производиться, исходя из дивидендной политики той или иной компании: так, если инвестиции компании превышали дивидендные выплаты последние 5 лет, налог на прибыль составит 20%; если же в прошлые годы более высокими были дивиденды в сравнении с инвестициями, налог на прибыль может быть повышен до 30-35% на максимуме", - пишут эксперты банка. Хотя намерение правительства повысить налогообложение горно-металлургической отрасли, которая выиграла от скачка мировых цен, на взгляд аналитиков, вполне объяснимо, они считают, что в данный момент, когда производители металлов в любом случае будут испытывать давление из-за рисков, связанных с переходом к безуглеродной экономике, повышение налоговой нагрузки негативно отразится на инвестиционных планах сектора. "Иными словами, действия российского правительства создают дополнительное давление на сектор, который сейчас сталкивается со структурными вызовами", - резюмируют Орлова и Шемякина. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕТАЛЛУРГИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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