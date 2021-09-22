Справедливая доходность нового выпуска бондов Экспобанка находится на уровне 8,9-9% - "Инвестиционный банк Синара"

Справедливая доходность нового выпуска 3-летних облигаций Экспобанка серии 001P-01 находится на уровне 8,9-9% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара".

"Экспобанк планирует 23 сентября 2021 года открыть книгу заявок на 3-летние облигации серии 001P-01 на сумму 5 млрд руб. Ориентир доходности установлен на уровне 3-летней КБД плюс 235 б.п., что соответствует доходности 9,4% годовых. На наш взгляд, справедливая доходность нового выпуска находится примерно на 40-50 б. п. ниже - на уровне 8,9-9% годовых", - отмечает старший аналитик Александр Афонин.

Ориентир предполагает премию ко вторичному рынку в размере 40-50 б.п.

"За 1П21 активы банка выросли на 33% - до 133 млрд руб. Около 64% активов приходится на кредитный портфель, который почти поровну делится между кредитами юридическим и физическим лицам. Последние более чем на 70% состоят из автокредитов. Объем просроченной задолженности находится на умеренном уровне (около 4%) и более чем на 100% покрыт сформированными резервами. Отметим снижение по итогам 1П21 концентрации кредитного риска на 30 крупнейших заемщиках (до 35% с 41% на конец 2020 года)", - указывает эксперт.

Рентабельность капитала находится на уровне чуть ниже 20%, констатирует Афонин. Ключевые составляющие прибыли - традиционные для коммерческого банка процентные и комиссионные доходы. Нормативные значения достаточности капитала поддерживаются на комфортном уровне (1П21: Н1.0 - 14,1%, Н1.1 - 10,3%), что обеспечивает запас для развития бизнеса, отмечает аналитик.

Основным источником фондирования служат средства клиентов, отношение кредитов к средствам на счетах по итогам 1П21 составило 91%. Средства клиентов имеют неплохую отраслевую диверсификацию, однако в 1П21 существенно выросла концентрация крупнейших клиентов: на топ-10 приходится 22% клиентских средств (12,1% на конец 2020 года). Доля ликвидных активов - денежных средств и портфеля ценных бумаг - превышает 30% всех активов, обращает внимание эксперт "Инвестиционного банка Синара".

Экспобанк - универсальный частный банк, работающий в сфере корпоративного кредитования, автокредитования, классической розницы, а также кредитования малого и среднего бизнеса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.