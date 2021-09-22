Возможно укрепление рубля до 72,5 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Возможно укрепление курса рубля до уровня 72,5 руб./$1 в ближайшие дни при поддержке налогового периода, полагают аналитики Банка "Санкт-Петербург"

"Рубль укрепляется на торгах в среду, другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. Такая динамика рубля выглядит сейчас излишне позитивной в преддверии заседания ФРС - если его итоги (21:00 МСК) окажутся более негативными, чем ожидается, то курс пары USD/RUB может существенно вырасти. Впрочем, пока такой сценарий выглядит менее вероятным. В четверг и пятницу у него есть потенциал к снижению в сторону 72,5 руб./$1. Поддержкой выступит налоговый период, в рамках которого компании-экспортеры усилят продажу валютной выручки для уплаты НДПИ в понедельник", - отмечают эксперты банка.

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