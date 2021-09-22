Индекс Мосбиржи завершит торги среды, скорее всего, в диапазоне 3915-4025п - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи завершит торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 3915-4025 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Индекс Мосбиржи растет в первой половине торгов в среду, следуя за нефтяными котировками и восстановлением американского фондового рынка после снижения во вторник. Во второй половине дня преобладают шансы снижения рынка относительно текущих уровней. В то же время мы не исключаем роста фондовых котировок в четверг и пятницу. Целевой диапазон закрытия среды для индекса Мосбиржи - 3915-4025 пунктов", - указывает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин.

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