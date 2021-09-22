Акции Sony интересны для долгосрочной инвестиции - BCS Express

Акции Sony интересны инвесторам для покупки на долгосрочную перспективу, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Sony - огромный диверсифицированный холдинг, стремящийся к цифровому развитию. Снижение влияния пандемии COVID-19 поможет компании увеличить производство кино, игр и электроники. В моменте акции выглядят весьма дешевыми по мультипликатору P/E (13,4), хотя форвардное значение - 17. Дивидендная доходность невысокая - 0,5%, ее увеличение в будущем могло бы поддержать рост котировок, - отмечает эксперт Павел Гаврилов. - Sony - неоцененная компания с большими возможностями. Согласно данным WSJ, 14 из 20 рекомендаций аналитиков "на покупку", 4 - "держать" и ни одной "на продажу". Таргеты варьируются в диапазоне $105,2-183,5, а средний - $138, потенциал роста от текущей цены - 22,8%. Акции Sony стоит рассмотреть к покупке. Однако пока цена не ушла выше сопротивления $113,4, существует риск отката вниз, что можно использовать для входа на долгосрочную перспективу".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.