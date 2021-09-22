Стоит обратить внимание на акции компаний циклического спроса и коммуникаций на рынке США в 4К21 - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги компаний циклического спроса (товары длительного пользования) и коммуникаций на рынке акций США в IV квартале 2021 года, говорится в комментарии BCS Express.

"Наибольший интерес на американском фондовом рынке в IV квартале 2021 года представляют два основных сектора: товаров длительного пользования и коммуникаций. Также стоит присмотреться к нефтегазовым и финансовым "фишкам", претендующим на сильный отскок. Основной кандидат на продажу - недвижимость. Кроме того, стоит сократить долю защитных сегментов: товаров массового спроса и здравоохранения, - указывает эксперт инвесткомпании Валерий Емельянов. - Топ наиболее рекомендуемых "фишек" на квартал из числа самых перспективных отраслей составляют (в порядке убывания потенциала): Activision Blizzard (+50%), General Motors (+42%), ConocoPhillips (+31%), Visa Inc. (+26%). По ним наблюдается максимально высокая концентрация оценок от инвестдомов "на покупку".

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