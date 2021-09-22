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22 сентября 2021 года 11:18
Рубль, вероятно, останется в диапазоне 72,5-73 руб./$1 до оглашения итогов заседания ФРС - "Локо-Инвест"
Рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 72,5-73 руб./$1 до момента оглашения результатов заседания ФРС США в среду, говорится в комментарии "Локо-Инвеста". "Движение рубля во вторник укладывалось в наш прогноз постепенного восстановления национальной валюты, которая в ближайшие месяцы продолжит ощущать поддержку от сильных показателей текущего счета и сохраняющихся притоков от портфельных инвесторов. Дополнительно продолжит работать и налоговый фактор, ведь компаниям в понедельник-вторник предстоят выплаты основных налогов. В таких условиях до вечера среды рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 72,5-73 руб./$1. Вечером же заседание ФРС вполне может усилить волатильность, учитывая отсутствие многих локальных игроков, но общие уровни должны сохраниться", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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