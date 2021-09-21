Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 22 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- процентная ставка для первоклассных заемщиков в Китае (04:30 МСК);

- заседание Банка Японии (05:00 МСК);

- продажи домов на вторичном рынке жилья США в августе (17:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- заседание ФРС и экономические прогнозы регулятора (21:00 МСК);

- пресс-конференция ФРС (21:30 МСК).

- акции Fix Price, "Мать и дитя", "ФосАгро" последний день торгуются с дивидендами за 1П21.

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