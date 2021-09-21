Возможно укрепление рубля до 72 руб./$1 к концу сентября 2021г - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 72 руб./$1 к концу сентября текущего года, считают аналитики Sber CIB.

ФРС США в среду объявит итоги заседания по денежно-кредитной политике, и эксперты Sber CIB ждут, что из-за распространения COVID-19 Федрезерв отложит решение по сокращению программы выкупа активов на ноябрь-декабрь и понизит прогноз по росту экономики на текущий год, отмечается в комментарии.

Аналитики инвестбанка при этом ждут, что ФРС повысит прогноз по инфляции: сохраняющиеся перебои с поставками, подорожавшие энергоносители и быстро растущая зарплата в США означают, вероятно, что высокие темпы роста цен сохранятся дольше, чем предполагалось.

"По итогам заседания будет опубликован первый прогноз по ставкам на конец 2024 года, который может составить 1,00-1,25%. Он будет подразумевать повышение ставки ещё на 50 б.п. в 2024 году после такого же повышения к концу 2023 года. Однако из-за инфляционных опасений рынки могут заложить ещё большее повышение ставок, что приведёт к росту доходности гособлигаций США и глобальному укреплению доллара. В результате рубль может подешеветь до 74 руб./$1, но российскую валюту поддержит локальный фактор - продажа валюты экспортёрами. Поэтому ждем его укрепления к концу сентября до 72 руб./$1", - пишут эксперты Sber CIB.

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