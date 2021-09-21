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21 сентября 2021 года 16:11
"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Акрона с прогнозной ценой 7500 руб
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "Акрона" с прогнозной ценой 7500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц, говорится в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг: - Мировые цены на азотные удобрения продолжают расти. Высокие цены на агропродукцию побуждают фермеров увеличивать площадь посевов. - Высокие цены на газ приводят к остановкам производства азотных удобрений. Производители удобрений в США и ЕС временно приостановили работу части мощностей из-за высоких цен на газ - основного сырья для производства. - "Акрон" приобретает газ по внутренним ценам, что обеспечивает низкую себестоимость производства азотных удобрений, выигрывает от сохранения высоких мировых цен на природный газ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКРОН-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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