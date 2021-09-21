"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Акрона с прогнозной ценой 7500 руб

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "Акрона" с прогнозной ценой 7500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Мировые цены на азотные удобрения продолжают расти. Высокие цены на агропродукцию побуждают фермеров увеличивать площадь посевов.

- Высокие цены на газ приводят к остановкам производства азотных удобрений. Производители удобрений в США и ЕС временно приостановили работу части мощностей из-за высоких цен на газ - основного сырья для производства.

- "Акрон" приобретает газ по внутренним ценам, что обеспечивает низкую себестоимость производства азотных удобрений, выигрывает от сохранения высоких мировых цен на природный газ.

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