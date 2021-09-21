Спешить с наращиванием "лонгов" по акциям ММК не стоит - "Велес Капитал"

Спешить с наращиванием длинных позиций по акциям "ММК" в текущий момент не стоит, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки акций "ММК" повышаются без конкретных фундаментальных причин, пытаясь восстановиться от локальных минимумов, достигнутых в том числе в ожидании изменения налогообложения. С технической точки зрения цена бумаги "ММК" почти достигла второй цели краткосрочной коррекции в виде нижней полосы Боллинджера дневного графика (район 70 руб.), от которой стремятся к средней полосе Боллинджера (район 75,35 руб.). До закрепления выше указанной отметки не стоит спешить с наращиванием "лонгов" по акциям ввиду рисков отступления от сопротивления. ADX дневного графика также говорит о сохранении "медвежьего" тренда. Лишь при способности устоять выше 75,35 руб. стоит рассчитывать на движение в район сентябрьского пика 79,775 руб." - отмечает эксперт.

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