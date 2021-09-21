"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 0,0595 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции банка ВТБ с целью 0,0595 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: 0,0475 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Кредитор демонстрирует восстановление финансовых показателей и имеет дальнейшую перспективу роста. Так, чистая прибыль группы по итогам семи месяцев 2021 года составила 200,9 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении в 4,7 раза. Многократное повышение ключевой ставки Банка России еще не полностью заложено в котировках, что дает дополнительный стимул для роста акций. Кроме того, на сегодняшний день акции банка ВТБ оцениваются почти в два раза дешевле, чем акции Сбербанка по основным мультипликаторам", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага движется в рамках растущего тренда. Открывать позиции рекомендуем при текущем уровне с целью 0,0595 рубля. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 0,0475 рубля риск на портфель составит 0,5%", - указывают эксперты инвесткомпании.

ВТБ - один из крупнейших банков России с контрольным пакетом, принадлежащим государству.

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