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21 сентября 2021 года 14:53
Рубль до конца года может укрепиться до 83-84 руб./EUR1 - Банк "Открытие"
Рубль до конца года может укрепиться до 83-84 руб./EUR1, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Несмотря на негативную динамику рынков, вызванную снижением азиатских индексов и ухудшением состояния девелоперов в Китае, рубль, пожалуй, хорошо защищен от ослабления по сравнению с валютами других развивающихся рынков, - отмечает эксперт банка. - Высокая ключевая ставка обуславливает интерес нерезидентов к российским активам, а хорошая конъюнктура на основных для России экспортных рынках - рост сальдо торговли товарами. Так, согласно последним данным, в августе рост вложений нерезидентов в ОФЗ составил 175,7 млрд руб., а объем достиг своего исторического максимума в 3,2 трлн рублей. Сальдо торговли товарами за вычетом интервенций Минфина в рамках бюджетного правила в июле приблизилось к рекордным $20 млрд". По мнению Петроневича, до конца года на мировом рынке ожидается заметное укрепление доллара вследствие начала сворачивания программы количественного смягчения со стороны ФРС. Ранее председатель ФРС принял решение проявить осторожность и отложить анонс начала сокращения QE из-за наблюдавшейся новой волны заболеваемости COVID-19 в США. "Однако после появления признаков улучшения ситуации ФРС вновь перейдет к ястребиной риторике, - полагает аналитик. - По этой причине маловероятно, что рубль до конца года сможет заметно укрепиться к доллару. С высокой вероятностью курс рубля продолжит колебания в коридоре 72,5-74 руб./$1, но по отношению к другим валютам можно ждать заметного укрепления. В частности, евро может подешеветь до 83-84 рублей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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