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21 сентября 2021 года 14:32
ФРС США вряд ли увеличит ставку на предстоящем заседании - Россельхозбанк
ФРС США вряд ли увеличит ставку на заседании 21-22 сентября, полагает начальник аналитического отдела Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов. "Предстоящее заседание ФРС будет очень важным для дальнейшей динамики фондовых и товарных площадок во всем мире, - полагает эксперт. - Экономика США сейчас сталкивается с сильнейшим скачком инфляции в сочетании со снижением деловой активности. Инфляция уже охарактеризована инвесторами как "плохая", а худших условий для покупок товаров длительного пользования не было, по мнению потребителей, с 1980г. Корпорации готовятся к снижению темпов роста прибыли в II-IV кв. 2021г. ФРС предстоит в своем заявлении, с одной стороны, успокоить рынки по поводу инфляции, скорее всего, в очередной раз характеризуя ее как временную, с другой стороны, отреагировать на замедление деловой активности". Будет ли ФРС увеличивать ставки на предстоящем заседании? По мнению Фетисова, это маловероятно, поскольку представители ФРС уже неоднократно заявляли о том, что повышение ставки последует после сворачивания скупки активов. Что касается решений по сворачиванию интервенций, то, скорее всего, ФРС предпочтет взять некоторую паузу для анализа текущей ситуации с уровнем занятости и инфляции, а потом решать с датой начала и темпами сворачивания интервенций, полагает эксперт банка. "Мы ожидаем в среду от ФРС некоторое ужесточение риторики по поводу инфляции в том же ключе, что и недавнее послание от ЕЦБ. Мы полагаем, что небольшое ужесточение риторики рынок воспримет позитивно. Если же ФРС обозначит сроки принятия решения о начале сворачивания интервенций в ноябре, то это будет соответствовать ожиданиям рынка. Динамика американской валюты в значительной степени будет зависеть от риторики заявления. При ужесточении риторики, скорее всего, мы будем наблюдать рост курса доллара относительно мировых валют и, прежде всего, развивающихся. При "голубином" послании, призванном успокоить рынки, возможно некоторое ослабление. В среднесрочной перспективе, на наш взгляд, более вероятен сценарий повышения курса доллара - из за неизбежности сворачивания интервенций ФРС в обозримом будущем", - прогнозирует Фетисов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ФРС-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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