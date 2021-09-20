Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 21 сентября в фокусе будет макростатистика:

- выходной день на биржах Китая;

· выступления представителей ЕЦБ (в течение дня);

число разрешений на строительство и строительств новых домов в США в августе (15:30 МСК).

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