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20 сентября 2021 года 18:47
Быстрое восстановление цен на платину и палладий маловероятно - BCS Express
Наиболее популярные металлы платиновой группы, палладий и платина, последние несколько месяцев стабильно теряют в цене, и рассчитывать на их быстрое восстановление пока не приходится, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова. "Палладий с конца апреля потерял 33%, платина за тот же период подешевела на 23%, - констатирует он. - Наиболее значимой сферой применения металлов является производство автомобильных катализаторов - устройств, очищающих выхлопные газы для соответствия автомобиля экологическим стандартам". Аналитик отмечает, что чем лучше чувствует себя первичный рынок авто и чем жестче экологические нормы, тем выше спрос на металлы. Причем палладий более чувствителен к "зеленому" тренду, поскольку его содержание ощутимо выше в более чистых бензиновых и гибридных двигателях. Платина, напротив, преобладает в катализаторах дизельных авто. В период с 2015 по 2019гг эти особенности привели к активному росту цен на палладий, после того Европа форсировала отказ от дизельных автомобилей из-за скандала с Volkswagen. Галактионов подчеркивает, что в 2021г автомобильный рынок находится не в самой лучшей форме. Из-за дефицита микрочипов и роста основных компонент себестоимости производство автомобилей сокращается. Отраслевые специалисты озвучивают нерадужные прогнозы. Снижение производства автомобилей негативно отражается на потреблении палладия и платины. Именно с этим, на взгляд эксперта, связана негативная динамика цен на металлы, которая наблюдается во II-III кварталах этого года. "В то время как на стороне производства серьезных изменений пока не ожидается, ситуация со спросом может оставаться определяющей, - считает аналитик инвесткомпании. - Если отталкиваться от существующих прогнозов, то улучшения ситуации на автомобильном рынке, а значит, и роста потребления платиноидов следует ждать не ранее II половины 2022 г. При этом цены на платину могут быть менее волатильны, ведь автопроизводители формируют лишь около 40% спроса на металл. Еще более четверти потребления приходится на ювелирную отрасль, где ожидается стабильная ситуация". Дополнительным риском для металлов, по мнению Галактионова, выступает перспектива сворачивания монетарных стимулов ФРС США, что может подстегнуть укрепление доллара и оказать давление на все товарные рынки. Наиболее ощутимый эффект может наблюдаться в IV квартале 2021г - I квартале 2022г. "Таким образом, рассчитывать на быстрое восстановление цен на платину и палладий пока не приходится. Первое более-менее устойчивое движение в сторону роста может получить развитие только во II квартале 2022г на фоне ожидаемого восстановления автомобильной индустрии. При этом важное значение будет иметь график сворачивания программы QE, который будет влиять на все товарные рынки мира", - резюмирует эксперт BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ДРАГМЕТАЛЛЫ-АНАЛИТИКА
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