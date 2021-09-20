"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "РусАгро" с целью 1300 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Компания "РусАгро" сообщила, что совет директоров компании принял решение увеличить минимальный порог дивидендных выплат с 25% до 50% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, по нашим оценкам, дивиденд акцию за II полугодие 2021г может увеличиться до 100 руб. Дивидендная доходность оценивается около 8,5%. В связи с этим, мы сохраняем рекомендацию покупать акции "РусАгро" и целевой ориентир 1300 руб.", - отмечает аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.