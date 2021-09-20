Существенный рост цены акций Pinduoduo до конца 2021г маловероятен - "Фридом Финанс"

Существенный подъем котировок акций Pinduoduo Inc. до конца 2021 года маловероятен, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Мы отмечаем риски дальнейшей коррекции котировок акций Pinduoduo в связи с усилением регуляторного давления в Китае. Наш позитивный сценарий предполагает, что на горизонте 12 месяцев цена на акции компании реализует неплохой рост от текущих отметок, достигнув прогнозной цены на уровне $156 за штуку. Тем не менее до конца 2021 года мы не ожидаем существенного восстановления котировок, несмотря на впечатляющие темпы роста фундаментальных показателей", - пишут эксперты инвесткомпании.

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