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20 сентября 2021 года 16:47
BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Alcoa, Southwest Airlines Co., NXP Semiconductors NV, Vertex Pharmaceuticals и Splunk Inc., говорится в комментарии инвесткомпании. "На текущей неделе в топ-5 добавляем Alcoa. Это мировой поставщик бокситов, оксида алюминия и алюминия. Считаем Alcoa компанией с высоким уровнем управления и хорошей историей в отрасли. Мы полагаем, что она выиграет от роста спроса на алюминий и снижения предложения на фоне сокращения Китаем объемов производства. Отмечаем улучшение балансовых показателей компании, рост цен на алюминий, а также последние события на китайском рынке", - пишут аналитики. "Включаем в список фаворитов и Southwest Airlines - крупнейшего в мире оператора узкофюзеляжных самолетов, который организует перелеты по 103 направлениям в США и в 10 других стран. Парк компании насчитывает около 750 самолетов (в основном Boeing 737). Мы считаем Southwest Airlines одной из лучших бюджетных авиакомпаний с хорошими балансовыми показателями, сильным менеджментом, а также низким уровнем расходов и тарифов. Достаточный запас ликвидности (около $18 млрд) и фокус на турперелетах поможет Southwest Airlines восстановиться по окончании пандемии коронавируса, - отмечают эксперты. - Мы подтверждаем долгосрочную рекомендацию "покупать" на фоне темпов роста выручки компании, превышающих аналоги, из-за простой структуры тарифов и хорошей репутации компании с высоким уровнем обслуживания клиентов". "NXP Semiconductors NV - ведущий поставщик полупроводников для авторынка. Согласно данным за 2020 год, доля рынка NXP и Infineon находится в рамках 11-13%, а более половины мирового рынка поделено между несколькими некрупными игроками. Такая ситуация дает NXP возможность серьезно нарастить рыночную долю. NFC - один из многочисленных сегментов роста для NXP. Компания реализует привлекательную модель интегрированного производства, что дает ей конкурентное преимущество, особенно в период сложностей с поставками полупроводников", - указывают в инвесткомпании. Остается в топ-5 и Vertex - биотехнологическая компания, специализирующаяся на редких заболеваниях. "Котировки акций компании серьезно просели за последний год в свете решения о прекращении разработки двух экспериментальных препаратов. Мы рассматриваем падение котировок как чрезмерную реакцию и одновременно как возможность для покупки бумаг, поскольку компания наращивает рентабельность и прибыль, а ее результаты превышают ожидания рынка. Также отметим ассортимент продукции компании с фокусом на препараты от муковисцидоза и обширный портфель препаратов в разработке. Мы повышаем наши оценки EPS компании на 2021-22 гг. до $12,35 и $13,20", - пишут аналитики. Splunk - растущая компания в сегменте аналитики данных - также остается в списке фаворитов инвесткомпании. "Недавно Splunk опубликовала откровенно слабую отчетность из-за перехода к новой бизнес-модели. Однако как Adobe, так и Autodesk проходили аналогичный процесс перехода от модели вечной лицензии к модели лицензии с взиманием равной оплаты, становясь сильнее, добиваясь более существенных темпов роста и наращивая рентабельность. Мы полагаем, что Splunk удастся достичь тех же результатов. По мере отступления пандемии пострадавшие бизнесы могут рассмотреть возможность увеличения бюджетов на IT-услуги", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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