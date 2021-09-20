Бумаги золотодобытчиков могут принести неплохую краткосрочную доходность - "Велес Капитал"

Бумаги золотодобытчиков на российском рынке могут принести неплохую краткосрочную доходность, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

Акции золотодобывающих компаний в понедельник выступают в качестве защитных активов и пытаются расти на фоне стабилизации золота чуть выше $1750 за тройскую унцию, констатирует аналитик Елена Кожухова.

"Дальнейшая динамика котировок бумаг во многом будет зависеть от цены на драгоценный металл, потенциал роста которой на данный момент представляется ограниченным линией среднесрочного нисходящего тренда, проходящей у предыдущих пиков, в районе $1830. Цена бумаг "Полюса", Polymetal и Petropavlovsk, впрочем, даже при отскоке золота к $1830 (потенциал повышения около 4% от текущих уровней), вероятно, будут расти опережающими темпами и могут принести неплохую краткосрочную прибыль, как минимум в два раза превышающую доходность самого металла (исходя из исторической корреляции). Закрепление золота ниже $1750 в то же время может толкнуть цены к мартовским минимумам, в район $1675, с соответствующим давлением на бумаги "Полюса", Polymetal и Petropavlovsk", - пишет эксперт.

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