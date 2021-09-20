Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Котировки акций Incyte Corp. и Trip.com Group Ltd. могут вырасти на текущей недели, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Вероятно положительное решение FDA (21-22 сентября) по использованию лекарства Jakafi для лечения осложнений после трасплантаций а также атопического дерматита. Это позволит расширить рынок для основного препарата Incyte", - отмечают эксперты.

"Квартальные результаты Trip.com (23 сентября) могут оказаться выше консенсус-прогнозов на фоне восстановления внутреннего туризма в Китае до допандемийного уровня. Могут быть даны позитивные комментарии по туристическому трафику в Европу", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.