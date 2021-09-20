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20 сентября 2021 года 15:22
Индекс S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4380-4450п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4380-4450 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "Индекс широкого рынка S&P 500 продолжил снижение вторую неделю подряд, достигнув отметки чуть выше 4430 пунктов. 4370 пунктов по-прежнему служит важным разворотным уровнем, пробой которого может стать началом движения к следующему уровню поддержки в районе 4230 пунктов. Тем не менее траектория движения все еще может вернуться в диапазон восходящего тренда, верхняя граница которого достигает отметки 4600 пунктов", - указывают аналитики инвесткомпании. Также они отмечают, что публикации значимой макростатистики на понедельник не запланировано. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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