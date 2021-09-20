Индекс S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4380-4450п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4380-4450 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

"Индекс широкого рынка S&P 500 продолжил снижение вторую неделю подряд, достигнув отметки чуть выше 4430 пунктов. 4370 пунктов по-прежнему служит важным разворотным уровнем, пробой которого может стать началом движения к следующему уровню поддержки в районе 4230 пунктов. Тем не менее траектория движения все еще может вернуться в диапазон восходящего тренда, верхняя граница которого достигает отметки 4600 пунктов", - указывают аналитики инвесткомпании.

Также они отмечают, что публикации значимой макростатистики на понедельник не запланировано.

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