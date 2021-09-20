"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 2050 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,2%, стоп-приказ: 1770 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, основным позитивным моментом в инвестиционном кейсе "НОВАТЭКа" является его программа развития в сфере СПГ - к 2030г компания планирует увеличить производство сжиженного природного газа в 2,9-3,6 раза, до 57-70 млн тонн. Значительные налоговые льготы и низкие расходы на добычу и сжижение газа делают российский СПГ одним из самых конкурентоспособных в мире.

"Таким образом, производитель найдет покупателей на свою продукцию, в том числе благодаря стабильно растущему спросу, - считают эксперты "Финама". - В текущем году "НОВАТЭК", как и все нефтегазовые компании, показывает восстановление финансовых результатов. Этому способствуют рост цен на нефть и СПГ, развитие проекта "Ямал СПГ", а также небольшое увеличение объемов добычи углеводородов. На этом фоне мы полагаем, что в 2021 году все основные финансовые показатели "НОВАТЭКа" будут рекордными".

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 2050 руб. При покупке на 17,6% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 2050 руб. риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8", - отмечается в комментарии инвесткомпании.

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