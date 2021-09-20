Акции Magna - ставка на разворот тренда в автопроме - BCS Express

Magna - универсальный кандидат на включение в портфель для тех инвесторов, кто ставит на разворот тренда в автопроме, говорится в аналитическом материале BCS Express.

Аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов напоминает, что на "СПБ бирже" с пятницы торгуется канадская Magna International Inc., крупнейший в мире автопроизводитель без собственного бренда. Компания поставляет базовые комплектующие для заводов Volkswagen, Toyota, GM, Ford, Tesla и множества других.

"Компания занимает первое место в США и Канаде по выпуску автокомпонентов и третье в целом по миру. Последние 20 лет ежегодно входит в глобальный рейтинг Fortune 500. География компании включает 27 стран и более 340 сборочных линий. Magna - спутник всех крупных автозаводов. В России работает под Петербургом, в Калуге и Поволжье, где сосредоточена сборка иномарок. Компания очень быстро адаптируется на новых рынках. На пике роста нашего рынка в 2000-е сотрудничала с АвтоВАЗом. В данное время основной драйвер продаж Magna это аккумуляторы и электроника для электромобилей", - отмечает Емельячнов.

Вполне очевидно, что продажи комплектующих идут вслед за продажами автомобилей. Но у Magna, на взгляд эксперта, есть преимущество перед брендовыми автоконцернами: на ее продукцию спрос более стабилен и не зависит от маркетинга. Если даже какие-то марки проседают за сезон, продажи растут за счет наиболее прибыльных подразделений. Например, за последний квартал выручка Magna выросла в 2,1 раза год к году. Это ниже ожиданий, но у всех заказчиков, включая электромобильный сегмент, показатели оказались скромнее: Volkswagen показала рост продаж только на 54%, Toyota на 66%, Tesla на 98%, GM 103%, отмечает аналитик инвесткомпании.

"Magna можно рассматривать как портфель из самых трендовых и продаваемых иномарок. Она дает те же преимущества, что вложения в ETF на автопром, но с более сильной динамикой. После зимне-весеннего ралли бумаги автопрома притормозили, и уже несколько месяцев находятся в консолидации. Magna, которая до этого росла с опережением рынка, успела заметно остыть, и теперь торгуется с весьма комфортных уровнях", - указывает Емельянов.

Эксперт отмечает основные плюсы бумаги:

- Заниженные мультипликаторы: P/E=10,5, форвардный P/E=8,5, P/S=0,26.

- Трехзначный рост прибыли и выручки за последние кварталы.

- Интересный средний таргет по акциям на ближайший год: $108, что дает около 42% потенциала роста.

- Бумаги близки к зоне перепроданности: RSI ниже 35 единиц.

- Наличие дивиденда в 2,3% годовых, притом что подавляющее число конечных автопрозводителей приостановило выплаты.

Указывает Емельянов и на основные риски:

- Бумага довольно волатильная. Бета поставляет более 1,5, то есть она колеблется в среднем на 50% сильнее бенчмарка.

- Текущая просадка, возможно, далека от завершения. 200-дневная скользящая средняя была пробита сверху вниз еще в августе.

- Ближайшая линия поддержки проходит около $75 и сейчас она проходит проверку на прочность.

"Данная бумага позволяет не выбирать между глобальными конкурентами, а диверсифицированно вложиться в отрасль в целом. Magna торгуется дешево и имеет хорошие таргеты, которые предполагают более 40% потенциального роста. Кроме того, компания выгодно отличается от прочих лидеров автопрома тем, что держит неплохой дивиденд - около 2,3% годовых. Но, несмотря на все эти плюсы, стоит учитывать риски дальнейшего снижения. Не исключено, что этой осенью или зимой бумагу можно будет купить еще дешевле", - резюмирует эксперт BCS Express.

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