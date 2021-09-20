Рубль, вероятно, останется в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1 на этой неделе - "Локо-Инвест"

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1 на текущей неделе, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Рубль на прошлой неделе стал одной из четырех ЕМ валют, которым удалось показать рост к USD (0,4%), несмотря на пятничное снижение. Правда, в понедельник и эти завоевания уже растеряны на фоне общего ухода от риска, выраженного в укреплении доллара и снижение цен на нефть. Учитывая наш базовый прогноз по итогам заседания ФРС на этой неделе (в пользу умеренного спроса на риск), значительного и продолжительного ослабления рубля не ждем. Технически важной зоной для рубля будут уровни 73,4-73,5 руб./$1, торможение у которых вполне вероятно. Фактором поддержки останутся предстоящие налоги (27 и 28 сентября), в связи с которыми присутствие на рынке экспортеров будет нарастать. Итоги выборов в Госдуму рынки, вероятно, проигнорируют, если только за анонсом итогов не последуют заявления Запада об их непринятии (вряд ли это случится). Поэтому в обозримой перспективе ждем сохранения диапазона 72,5-73,5 руб./$1", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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