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20 сентября 2021 года 13:02
Спрос на нефть продолжит расти - Райффайзенбанк
Спрос на нефть будет и дальше восстанавливаться, дефицит может быть ликвидирован только ближе к концу года, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "После заметной коррекции в августе, когда нефть марки Brent дешевела до $65/барр. на фоне новых ограничений из-за распространения дельта-штамма коронавируса, нефтяные цены вновь вернулись к росту (так, на прошлой неделе они достигли $75/барр.). Движение вверх продолжается на данных о запасах нефти в США. В частности, на неделе к 10 сентября они сократились на существенные 6,4 млн барр., и это снижение происходит на фоне роста предложения от ОПЕК+ (напомним, что участники соглашения ежемесячно увеличивают добычу на 400 тыс. барр./сутки). Снижение запасов свидетельствует о сохранении дефицита на рынке, что говорит в пользу оптимистического сценария восстановления спроса на нефть", - отмечает эксперт банка Андрей Полищук. Аналитик полагает, что спрос будет и дальше восстанавливаться, и дефицит нефти будет ликвидирован только ближе к концу года. Тем не менее, Полищук не исключает коррекции в ценах в ближайшее время, что в большей степени будет связано с движением мировых фондовых индексов в целом. "Наметившееся снижение на глобальных рынках на опасениях замедления роста мировой экономики отразится и на нефтяных котировках, - считает эксперт. - Но пока они выглядят достаточно устойчиво, в понедельник утром фьючерсы на нефть марки Brent ушли незначительно ниже $75/барр. Другие фундаментальные показатели пока поддерживают восходящий тренд нефтяных цен. Добыча нефти в США не показывает заметной позитивной динамики, несмотря на относительно высокие цены. Более того, из-за погодных условий добыча в стране упала до 10 млн барр./сутки и восстанавливается медленно. При этом стоит отметить, что количество активных нефтяных буровых установок в США продолжает увеличиваться. Так, с начала года оно выросло на 55% до 411 штук. Пока мы сохраняем наш прогноз цен на нефть марки Brent на уровне $70/барр. в среднем в IV кв. 2021г". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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