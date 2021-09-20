Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,5-74,1 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,5-74,1 руб./$1 на текущей неделе, полагают аналитики Банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB находится около 73,4 руб./$1 в понедельник. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Вероятно, курс пары останется на повышенных уровнях и в первой половине текущей недели, до заседания ФРС. Тем не менее в четверг и пятницу могут усилиться продажи валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты НДПИ в понедельник. Это должно поддержать рубль и ослабить негативный эффект от действий ФРС, если регулятор неожиданно займет более жесткую позицию на заседании в среду. При мягких же заявлениях курс USD/RUB может вновь опуститься к 72,5 руб./$1. В целом ожидаем, что на неделе он будет находиться в диапазоне 72,5-74,1 руб./$1", - отмечают эксперты банка.

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