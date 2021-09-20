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20 сентября 2021 года 12:02
ПСБ рекомендует покупать акции Газпрома
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома" в настоящее время на фоне возможных рекордных дивидендов, сообщается в обзоре. Цена газа "Газпрома" для Китая в третьем квартале выросла до $171/тыс. куб. м после $147 во втором и $121 в первом квартале текущего года, следует из данных Генеральной администрации по таможне КНР, отмечают в банке. "Россия поставляет газ в Китай по самой низкой цене, если смотреть на данные других стран. И более низкие цены на газ обусловлены привязкой к цене мазута и газойля с лагом в 9 месяцев, при этом цена меняется ежеквартально. Очевидно, что с конца 2019 года, когда цены на нефть и нефтепродукты снижались, цены на газ для Китая также шли вниз. "Дно" было пройдено только в первом квартале текущего года. Сейчас основа для наращивания финрезультата "Газпрома" - это поставки в Европу, где фиксируется дефицит спроса. Полагаем, что по итогам 2021 года финрезультат "Газпрома" будет рекордным, что позволит выплатить акционерам также рекордные дивиденды. По нашим прогнозам, речь может идти о 35-40 руб./акцию. Мы рекомендуем акции "Газпрома" к покупке", - пишут эксперты ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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