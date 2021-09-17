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17 сентября 2021 года 19:01
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Philip Morris на уровне $120
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Philip Morris на уровне $120 за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитики напоминают, что крупнейший производитель табачной продукции Philip Morris International Inc. объявил о приобретении британской компании по производству ингаляторов Vectura в рамках безоговорочного предложения о покупке. PM стал контролирующим акционером VEC, получив 74,8% ее акций. Генеральный директор Philip Morris отметил, что сделка поможет приблизиться к одной из стратегических целей компании: получать доход не менее $1 млрд от продуктов, не содержащих никотина, к 2025 году. "Данная сделка была неоднозначно воспринята некоторыми сообществами, - отмечается в комментарии "Фридом Финанс". - Например, определенные медицинские группы и антитабачные благотворительные организации не поощряют приобретение компании по производству ингаляторов производителем табачной продукции. Так, исполнительный директор Asthma UK и British Lung Foundation Сара Вулноу раскритиковала решение Vectura о продаже, заявив, что производитель ингаляторов сделал выбор в пользу краткосрочной финансовой выгоды, а не долгосрочного развития". Тот факт, что Vectura теперь принадлежит табачной компании, по мнению экспертов инвесткомпании, может создать для производителя ингаляторов определенные проблемы: например, VEC может быть исключена из исследовательских и клинических сетей. Уже сейчас стало известно, что компании было отказано в участии в значимой медицинской конференции Oxford Global, которая пройдет в Лондоне в ближайшее время. По мнению Вулноу, эта сделка приведет к тому, что сигаретная промышленность будет оказывать чрезмерное влияние на политику здравоохранения Великобритании. Она также призывает правительство выполнить свои обязательства в рамках конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, чтобы не допустить этого. Европейское респираторное общество (ERS) также заявило, что сделка "носит неэтичный характер и должна быть приостановлена". Кроме того, под угрозой находятся контракты Vectura с ее крупными партнерами: Novartis, Bayer и Recipharm. Впрочем, комментарии от этих трех компаний пока не были получены. "Мы считаем, что сделка действительно носит неоднозначный характер с этической точки зрения, - пишут аналитики "Фридом Финанс. - Однако с учетом стратегии "обеспечения будущего без курения" приобретение вполне целесообразно для Philip Morris и может содействовать смещению фокуса РМ с производства традиционной табачной продукции на высокомаржинальное направление систем нагревания табака, что в конечном итоге позитивно отразится на прибыли акционеров". Котировки PM незначительно отреагировали на эту новость: акции компании торгуются в диапазоне $102-104,8, что свидетельствует об умеренной реакции инвесторов. Информация об этой сделке появлялась и ранее, а в течение последних трех месяцев акции PM также демонстрировали умеренно позитивную динамику на уровне +2,8%. "Недавно компания также повысила выплату квартальных дивидендов с $1,20 до $1,25 и сохранила сильный прогноз по EPS в диапазоне $5,76-5,85. Мы считаем направление бездымных табачных устройств с пониженным риском крайне перспективным для долгосрочного роста компании и оцениваем вероятность негативных последствий сделки с Vectura как ограниченную. Наша целевая цена по бумагам Philip Morris на горизонте 12 месяцев - $120 за акцию", - резюмируют стратеги инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-PHILIP/MORRIS-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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