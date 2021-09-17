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17 сентября 2021 года 18:00
BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cabot Oil & Gas
Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Cabot Oil & Gas, прогнозная цена - $21 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Cabot Oil & Gas получила поддержку со стороны специализированной консалтинговой компании ISS относительно сделки по слиянию с Cimarex. ISS высказала осторожную поддержку слиянию с обоснованием, что акционеры вряд ли могут рассчитывать на более выгодную сделку в текущих рыночных условиях. Ранее на неделе сделка также получила поддержку со стороны консалтинговой компании Glass Lewis, - отмечают эксперты инвесткомпании. - По нашим оценкам, это умеренно позитивная новость. Поддержка со стороны специализированных на вопросах, связанных с интересами акционеров, компаний повышает вероятность одобрения сделки на предстоящем голосовании 29 сентября. В рамках слияния Cabot Oil & Gas и Cimarex объявили о переходе на дивидендную политику с выплатой переменных дивидендов так, чтобы акционерам доставалось более 50% свободного денежного потока. С учетом полного отсутствия программы хеджирования добычи на следующий год Cabot Oil & Gas выглядит основным бенефициаром наблюдаемого роста цен на природный газ в США среди конкурентов. Мы позитивно смотрим на нефтяной рынок. Поэтому слияние с американским сланцевым нефтедобытчиком Cimarex (доля нефтедобычи в общей компании после слияния будет на уровне 21%) может привлечь дополнительную группу инвесторов. На данный момент котировки акций Cabot Oil & Gas все еще находятся ниже нашей целевой цены в $21 за штуку. Рекомендация "покупать" сохраняется". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-CABOT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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