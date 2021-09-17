Рост цен акций золотодобытчиков на следующей неделе вероятен при любых отскоках вверх цены золота - "Велес Капитал"

Попытки роста цен акций золотодобывающих компаний на следующей неделе вероятны при любых отскоках золота от локальных минимумов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС продолжают движение в рамках основных восходящих трендов при положении выше 3980 и 1710 пунктов соответственно, к которым могут направиться при усилении коррекционных настроений. При более позитивном сценарии российские акции на следующей неделе будут стремиться к обновлению очередных максимумов. Повлиять на отечественные активы может политический фактор в виде итогов выборов в Государственную Думу, - отмечает эксперт. - Акции нефтегазовых компаний будут подвержены фиксации прибыли в случае коррекции цен на энергоносители, а в металлургическом секторе будут следить за способностью цен на металлы вернуться к повышению. Особенно низко в текущий момент находятся котировки акций золотодобывающих компаний, которые могут предпринимать попытки повышения при любых отскоках золота от локальных минимумов".

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