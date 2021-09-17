Покупка акций UBS - ставка на низкую волатильность и дивидендный потенциал - BCS Express

Акции UBS Group AG интересны инвесторам низкой волатильностью котировок бумаг и огромным дивидендным потенциалом, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Бумаги UBS - респектабельная "фишка" с доступным ценником. Банк выделяется на фоне глобальных конкурентов высокой маржой, стабильными темпами роста и уникальной базой клиентов. Из-за этого он менее чувствителен к кризисам, чем другие игроки банковского сектора, что делает его удобным защитным активом. В моменте акция недооценена, что связано с ограничениями на дивидендные выплаты. С другой стороны, на этом можно сыграть: купив бумагу сейчас и дождавшись, когда выплаты разморозят, можно поймать волну роста вроде той, что случилась в США минувшей весной, а заодно получить источник высоких валютных дивидендов на будущее", - пишет аналитик инвесткомпании.

UBS Group AG - крупнейший по капитализации и активам банк Швейцарии, самый крупный в мире банк сегмента private banking.

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