ИСПРАВЛЕНО: Возможен уход рубля выше 72,77 руб./$1 при ухудшении внешнего фона - BCS Express

Возможен уход курса рубля по отношению к доллару выше уровня 72,77 руб./$1 при ухудшении внешнего фона, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина.

"Рубль сохраняет проявленную в четверг относительную слабость, демонстрируя умеренно негативную динамику, несмотря на высокие нефтяные цены и другие сырьевые товары. Вероятно, сказывается фактор пятницы, когда из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных многие предпочитают оставаться в инвалюте или наращивать в ней позицию. Поэтому, если внешний фон продолжит ухудшаться, доллар может попытаться преодолеть промежуточное сопротивление 72,77 руб./$1", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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