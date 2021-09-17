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17 сентября 2021 года 15:00
Замедление темпов роста производственной активности в Китае будет носить временный характер - "Фридом Финанс"
Замедление темпов роста производственной активности в Китае будет носить временный характер, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Эксперты напоминают, что 15 сентября индекс шести операторов казино от Bloomberg Intelligence потерял 23%, что стало самым большим падением с 2005г. Недавно китайское правительство применило суровые меры в отношении казино в Макао, и этот шаг демонстрирует, что власти Поднебесной намерены максимально последовательно проводить программу "всеобщего процветания", а также ужесточать регулирование и в других отраслях, помимо индустрии развлечений и дополнительного школьного образования. "Еще одной негативной новостью из Китая стали последние макроданные. В частности, экономическая активность в августе замедлилась, а темпы роста розничной торговли сократились более чем втрое. При этом отмечается снижение объема промышленного производства и инвестиций в основной капитал. Показатели потребительской активности также не дали повода для радости: розничные продажи в стране сокращаются второй месяц подряд. Кроме того, к настоящему моменту не урегулированы сложности в цепочках поставок, а новости о широком распространении штамма "дельта" и дефиците рабочей силы доставляют дополнительное беспокойство. Наконец, оптимизма не добавляют и проблемы одного из крупнейших операторов недвижимости на рынке Китая", - отмечается в комментарии. По мнению аналитиков инвесткомпании, в виду высокой долей экономического участия Поднебесной в международной торговле основные проблемы этой страны будут проецироваться на зависящие от нее экономики, в том числе США. В Штатах в ближайшее время будет объявлено о начале сворачивания программы QE: вероятнее всего, это произойдет ближе к концу года. С другой стороны, согласно последним макроданным, рынок труда США еще не полностью восстановился, и это пока не позволяет ФРС установить точные сроки начала сокращения QE. В частности, статистика за август свидетельствует, что прирост числа занятых в неаграрных секторах США оказался в три раза меньше, чем ожидалось. При этом темпы расширения промышленного производства замедлились до 0,4% м/м, а прогнозы на сентябрь ухудшаются в связи с последствиями урагана "Ида" и ростом заболеваемости COVID-19. На взгляд экспертов "Фридом Финанс", пока преждевременно делать выводы о том, что указанные факторы окажут серьезное негативное влияние на рынок США, поскольку, например, замедление темпов роста производственной активности в Китае, по всей видимости, будет носить временный характер. Что касается экономики Поднебесной, то, с их точки зрения, наиболее активный отток инвестиций будет наблюдаться лишь в секторах, которые подвергаются наиболее сильному регуляторному давлению: ИТ, развлечения и образование. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: КИТАЙ-ПРОИЗВОДСТВО-ПРОГНОЗ
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