"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1502 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,65%, стоп-приказ: 1660 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что снижение цен на железную руду негативно сказывается на котировках компании. Также значимым негативным фактором выступает предложение Минфина поднять НДПИ для металлургических компаний на период с 2022г по 2024г. Предположительно, изменения могут увеличить налоговую нагрузку на отрасль на 100 млрд рублей ежегодно.

"С технической точки зрения восходящий тренд постепенно теряет силу, котировки компании находятся ниже 50-дневной скользящей средней. Мы рекомендуем открывать короткую позицию от текущего уровня. При продаже на 12% и выставлении стоп-заявки на уровне 1660 рублей риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,1", - указывают аналитики "Финама".

"Северсталь" - российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.