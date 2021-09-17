Ключевая ставка ЦБ РФ превысит уровень 7% в этом цикле - "Уралсиб"

Ключевая ставка Банка России в этом цикле практически гарантированно превысит уровень 7,0% и может даже подобраться к 7,5% годовых, полагает аналитик корпорации "Уралсиб" Ирина Лебедева.

"Глава ЦБ считает, что может потребоваться несколько повышений ключевой ставки. Мы воспринимаем подобные утверждения как еще одно доказательство, что ключевая ставка в этом цикле практически гарантированно превысит уровень 7,0% и может даже подобраться к 7,5%. Эффект от уже предпринятых шагов по ужесточению денежно-кредитной политики еще не проявился в полной мере, в частности, это относится к июльскому решению повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п.", - пишет эксперт.

Главой ЦБ также было подчеркнуто, что переход к циклу смягчения денежно-кредитной политики возможен только при устойчивом снижении инфляционных ожиданий и росте склонности населения к сбережению.

"Складывается впечатление, что сейчас именно увеличение потребления, которое в последние месяцы вылилось в рост необеспеченного кредитования, вызывает основные опасения регулятора. Такое повышение спроса является мощным проинфляционным фактором. При этом ЦБ ждет пика годовых темпов инфляции в сентябре, он может составить около 7%, после этого возможно небольшое замедление роста цен, которое во многом объясняется эффектом базы. Сам факт постепенного замедления годовой инфляции, с нашей точки зрения, не является достаточным основанием для перехода к снижению ключевой ставки", - отмечает Лебедева.

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