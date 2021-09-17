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17 сентября 2021 года 12:21
Существенное превышение рублем уровня 73 руб./$1 в пятницу маловероятно - Банк "Санкт-Петербург"
Существенное превышение курсом рубля уровня в 73 руб./$1 в пятницу маловероятно, считают аналитики Банка "Санкт-Петербург". "Курс пары USD/RUB растет в пятницу и находится около 72,6 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Вероятно, рубль немного ослабнет в преддверии выходных, дополнительный негатив может быть связан с умеренной коррекцией в нефтяных ценах. На следующей неделе состоится заседание ФРС, и инвесторы вряд ли будут проявлять в пятницу высокий спрос на рисковые активы, к которым относится и рубль. Тем не менее в целом для рубля складывается позитивный фон и, вероятно, курс USD/RUB в пятницу не сможет существенно превысить уровень в 73 руб./$1", - пишут эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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