.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Потенциальная доходность новых бондов банка "ФК Открытие" на уровне 8% выглядит привлекательно - "Финам"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 сентября 2021 года 12:06
Потенциальная доходность новых бондов банка "ФК Открытие" на уровне 8% выглядит привлекательно - "Финам"
Потенциальная доходность новых 3-летних бондов банка "ФК Открытие" серии БО-П09 на уровне 8% выглядит привлекательно на фоне текущих ставок по депозитам даже с учетом налогообложения купона, отмечается в аналитическом материале "Финама". Первичное размещение биржевой облигации серии БО-П09 банка "ФК Открытие" - последняя возможность для неквалифицированных инвесторов приобрести выпуск с повышенной доходностью на первичном рынке, подчеркивают аналитики инвесткомпании. "ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" входит в перечень системно значимых кредитных организаций страны. По итогам II квартала 2021г он занял 8-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакса". Поскольку сейчас эмитент на 100% принадлежит ЦБ РФ, его обязательства по сути являются квазигосударственными. Тем не менее, регулятор планирует продажу банка. При этом, хотя ЦБ РФ и анализирует интерес стратегических инвесторов к банку, основным вариантом его продажи является IPO. В этом случае можно ожидать, что контроль государства над эмитентом будет сохранен", - пишут эксперты "Финама". Банк "ФК Открытие" является активным участником публичного долгового рынка. В настоящее время в обращении находится 20 выпусков биржевых облигаций эмитента на 115,2 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей. В последний раз банк выходил на облигационный рынок в июне 2021г. Выпуск биржевых облигаций серии БО-П09 предполагается с премией около 100 б. п. к кривой бескупонной доходности (КБД) ОФЗ, что видится экспертам довольно интересным уровнем в текущих условиях для заемщиков с квазигосударственным риском. Дело в том, что результатом активной компрессии кредитных спредов в последнее время стало снижение премий корпоративных и банковских облигаций к ОФЗ до своих минимальных значений, подчеркивается в аналитическом материале. "Поскольку с этого года отменены льготы по налогообложению купонов по ОФЗ, нам видится оправданным с точки зрения сочетания "доходность - риск" смещение фокуса при инвестировании на сектор бумаг, эмитированных первоклассными несуверенными заемщиками. Дело в том, что при в целом сопоставимых с ОФЗ кредитных рисках они торгуются с некоторыми премиями в доходности к займам Минфина", - пишут стратеги "Финама". Также они отмечают, что с учетом того, что сейчас значение КБД ОФЗ на 3 года составляет 6,9%, ориентир по размещению подразумевает потенциальную доходность выпуска на уровне около 8%. Даже с учетом налогообложения купона данный уровень доходности выглядит интересно на фоне текущих ставок по депозитам. Так, по последним данным ЦБ, максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, составляет 6,17% годовых. "Срок обращения облигации (3 года) видится нам оптимальным в текущих условиях продолжения ужесточения денежно-кредитной политики Банком России. Дело в том, что повышение ключевой ставки негативно влияет на ценообразование коротких бумаг - как правило, с дюрацией до года. В случае же если регулятор в перспективе вернется к снижению ключевой ставки (например, в 2022г), держатели облигаций потенциально смогут дополнить свой купонный доход повышательной переоценкой бумаг", - пишут эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-БАНКИ-ОТКРЫТИЕ-БОНДЫ-АНАЛИТИКА
.
17 сентября 2021 года 14:18
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings с целевой ценой $340 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: $264, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что последний... читать дальше
.17 сентября 2021 года 13:56
Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 4400-4500 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Индекс S&P 500 находится на нижней границе в рамках восходящего тренда, верхняя граница которого достигает 4600 пунктов. Для разворота... читать дальше
.17 сентября 2021 года 13:29
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1502 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,65%, стоп-приказ: 1660 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что снижение... читать дальше
.17 сентября 2021 года 13:04
Ключевая ставка Банка России в этом цикле практически гарантированно превысит уровень 7,0% и может даже подобраться к 7,5% годовых, полагает аналитик корпорации "Уралсиб" Ирина Лебедева. "Глава ЦБ считает, что может потребоваться несколько повышений ключевой ставки. Мы воспринимаем подобные... читать дальше
.17 сентября 2021 года 12:21
Существенное превышение курсом рубля уровня в 73 руб./$1 в пятницу маловероятно, считают аналитики Банка "Санкт-Петербург". "Курс пары USD/RUB растет в пятницу и находится около 72,6 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Вероятно, рубль немного ослабнет в преддверии выходных,... читать дальше
.17 сентября 2021 года 11:42
Справедливая доходность новых бондов ЛК "Европлан" находится на уровне 8,5-8,6% - "Инвестиционный банк Синара"
Справедливая доходность новых 3,5-летних облигаций ЛК "Европлан" серии 001Р-04 находится на уровне 8,5-8,6% годовых, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "ЛК "Европлан" 24 сентября откроет книгу заявок на 3,5-летние облигации серии 001Р-04 на сумму не менее 5 млрд руб. с... читать дальше
.17 сентября 2021 года 11:24
Рубль, возможно, будет торговаться в диапазоне 72-72,75 руб./$1 в ближайшие одну-две недели, говорится в комментарии "Локо-Инвеста". "Российской валюте удалось удержать диапазон 72,20-72,60 руб./$1 в четверг благодаря отсутствию локальных угроз и наличию экспортных продаж, пусть и в не очень... читать дальше
.17 сентября 2021 года 11:06
Справедливая доходность новых бондов банка "ФК Открытие" находится на уровне 8% - "Инвестиционный банк Синара"
Справедливая доходность новых 3-летних облигаций банка "ФК Открытие" серии БО-П09 находится на уровне 8% годовых, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Банк "ФК Открытие" с 17 по 21 сентября будет собирать заявки на 3-летние облигации серии БО-П09 на сумму не менее 10 млрд руб.... читать дальше
.17 сентября 2021 года 10:50
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной ценой 379,1 рубля за штуку для обыкновенных акций (потенциал роста 16% от текущего уровня) и 341,2 рубля за штуку для привилегированных бумаг (потенциал роста 12,2% от текущего уровня) на конец 2021 года, сообщается в... читать дальше
.17 сентября 2021 года 10:36
Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару до 73 руб./$1 на торгах в пятницу, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Ждем сохранения давления на рубль на торгах в пятницу, видим возможным возврат доллара к отметке 73 руб./$1. Негативным фактором для национальной валюты может... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.