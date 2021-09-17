Потенциальная доходность новых бондов банка "ФК Открытие" на уровне 8% выглядит привлекательно - "Финам"

Потенциальная доходность новых 3-летних бондов банка "ФК Открытие" серии БО-П09 на уровне 8% выглядит привлекательно на фоне текущих ставок по депозитам даже с учетом налогообложения купона, отмечается в аналитическом материале "Финама".

Первичное размещение биржевой облигации серии БО-П09 банка "ФК Открытие" - последняя возможность для неквалифицированных инвесторов приобрести выпуск с повышенной доходностью на первичном рынке, подчеркивают аналитики инвесткомпании.

"ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" входит в перечень системно значимых кредитных организаций страны. По итогам II квартала 2021г он занял 8-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакса". Поскольку сейчас эмитент на 100% принадлежит ЦБ РФ, его обязательства по сути являются квазигосударственными. Тем не менее, регулятор планирует продажу банка. При этом, хотя ЦБ РФ и анализирует интерес стратегических инвесторов к банку, основным вариантом его продажи является IPO. В этом случае можно ожидать, что контроль государства над эмитентом будет сохранен", - пишут эксперты "Финама".

Банк "ФК Открытие" является активным участником публичного долгового рынка. В настоящее время в обращении находится 20 выпусков биржевых облигаций эмитента на 115,2 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей. В последний раз банк выходил на облигационный рынок в июне 2021г.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-П09 предполагается с премией около 100 б. п. к кривой бескупонной доходности (КБД) ОФЗ, что видится экспертам довольно интересным уровнем в текущих условиях для заемщиков с квазигосударственным риском. Дело в том, что результатом активной компрессии кредитных спредов в последнее время стало снижение премий корпоративных и банковских облигаций к ОФЗ до своих минимальных значений, подчеркивается в аналитическом материале.

"Поскольку с этого года отменены льготы по налогообложению купонов по ОФЗ, нам видится оправданным с точки зрения сочетания "доходность - риск" смещение фокуса при инвестировании на сектор бумаг, эмитированных первоклассными несуверенными заемщиками. Дело в том, что при в целом сопоставимых с ОФЗ кредитных рисках они торгуются с некоторыми премиями в доходности к займам Минфина", - пишут стратеги "Финама".

Также они отмечают, что с учетом того, что сейчас значение КБД ОФЗ на 3 года составляет 6,9%, ориентир по размещению подразумевает потенциальную доходность выпуска на уровне около 8%. Даже с учетом налогообложения купона данный уровень доходности выглядит интересно на фоне текущих ставок по депозитам. Так, по последним данным ЦБ, максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, составляет 6,17% годовых.

"Срок обращения облигации (3 года) видится нам оптимальным в текущих условиях продолжения ужесточения денежно-кредитной политики Банком России. Дело в том, что повышение ключевой ставки негативно влияет на ценообразование коротких бумаг - как правило, с дюрацией до года. В случае же если регулятор в перспективе вернется к снижению ключевой ставки (например, в 2022г), держатели облигаций потенциально смогут дополнить свой купонный доход повышательной переоценкой бумаг", - пишут эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.