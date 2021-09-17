"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной ценой 379,1 рубля за штуку для обыкновенных акций (потенциал роста 16% от текущего уровня) и 341,2 рубля за штуку для привилегированных бумаг (потенциал роста 12,2% от текущего уровня) на конец 2021 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Сбербанк является крупнейшим банком в России, а также в Центральной и Восточной Европе - на него приходится свыше трети всех активов российской банковской системы. Банк оказывает полный спектр финансовых услуг, а также вовлечен в инвестиционный бизнес. Сбербанк располагает самой развитой экосистемой в секторе, его бизнес имеет высокую степень цифровизации, что позволяет сохранять лояльность клиентов, создает новые возможности для роста и поддерживает рентабельность", - отмечают аналитики инвесткомпании.

На их взгляд, отчетность Сбербанка по МСФО за 2К21г была сильной. Банк продемонстрировал хорошую динамику процентных и комиссионных доходов и нарастил чистую прибыль почти в два раза, до 325 млрд рублей, при весьма высоком показателе ROE на уровне 25,8%.

Эксперты "Финама" ожидают, что благодаря устойчивому финансовому положению и высокой эффективности бизнеса банк больше других выиграет от экономического восстановления страны после кризиса. По их мнению, преимуществом Сбербанка выступает прозрачная дивидендная политика, предусматривающая дивидендные выплаты в размере 50% прибыли. Дивидендная доходность акций банка является одной из самых высоких среди мировых кредиторов.

"Наша оценка справедливой стоимости обыкновенных акций Сбербанка на конец 2021г составляет 379,1 рубля, привилегированных - 341,2 рубля. Потенциал роста по обыкновенным акциям составляет 16%, по привилегированным - 12,2%. Рекомендации по акциям обоих типов - "покупать", - резюмируют стратеги "Финама".

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