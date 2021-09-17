Возможно ослабление рубля до 73 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару до 73 руб./$1 на торгах в пятницу, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ждем сохранения давления на рубль на торгах в пятницу, видим возможным возврат доллара к отметке 73 руб./$1. Негативным фактором для национальной валюты может выступить сохранение коррекционных настроений на рынке нефти. Значимым событием для валютных рынков может выступить публикация индекса потребдоверия в США от университета Мичигана, которая может определить динамику доллара в конце торгового дня", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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